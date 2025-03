Laspunta.it - Grottaferrata, servizi educativi più accessibili per i cittadini. Revisionato il regolamento

Tra i punti all’Ordine del Giorno del Consiglio comunale c’era anche la revisione deldel sistema integrato deie dell’infanzia, emanato nel 2022 dall’allora Commissario Straordinario dell’Ente. Il nuovo testo è stato approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti. Gli interventi di revisione hanno di fatto attualizzato e reso più chiaro, scorrevole e intuitivo il testo del, apportando poche ma significative modifiche agli articoli inclusi nel Titolo V, che riguardano principalmente le procedure e i criteri per l’ammissione dei bambini alo. In sintonia con uno dei principali obiettivi del PNRR, quello della transizione digitale, che si accompagna anche a quello della semplificazione amministrativa, il procedimento per richiedere l’iscrizione aidell’infanzia, ossia all’Asilo Nido, è stato interamente informatizzato con l’accesso ai moduli telematici tramite sito web istituzionale.