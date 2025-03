Grosseto, il ministro Lollobrigida in vista all’Istituto Isis Leopoldo II di Lorena

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ildell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco, ha visitato oggi l’IstitutoII di, una scuola di eccellenza nella formazione alberghiera, agricola ed agroalimentare, da 85 anni punto di riferimento per il territorio maremmano.Durante la visita, ilha avuto l’opportunità di esplorare anche il Crisba (Centro ricerche strumenti biotecnici nel settore agricolo-forestale), un centro registrato all’Anagrafe nazionale delle ricerche, che svolge attività di sperimentazione agro-ambientale e agro-alimentare. In particolare Il Crisba è impegnato in progetti che spaziano dalla biostimolazione e biodifesa delle colture, all’innovazione e sicurezza alimentare nella filiera cerealicola, fino alla tutela della biodiversità locale.