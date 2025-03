Lanazione.it - Grossetane in trasferta. Insidiosa per l’Invicta

Leggi su Lanazione.it

VOLLEY Due trasferte difficili per le due formazioni di serie Bdi volley.sul campo della Spezzanese permaschile di serie B einvece in Umbria per la Pallavolo Grosseto in B2 femminile. Stasera alle 18, per la diciannovesima giornata di B maschile,di Fabrizio Rolando torna in campo dopo la sosta e lo fa nelladi Fiorano Modenese, contro la Spezzanese Volley. Coach Rolando ha utilizzato la pausa per provare a recuperare alcuni giocatori reduci da qualche fastidio fisico. Torna capitan Alessandrini, che ha smaltito i propri problemi fisici, e la squadra nell’ultima settimana ha provato a ritrovare se stessa, sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Rolando ed i suoi ragazzi dovranno fare attenzione, perché la Spezzanese in casa è formazione da non sottovalutare nonostante occupi l’undicesima posizione della classifica con 19 punti, visto come comunque i grossetani, pur ottavi, hanno 26 punti.