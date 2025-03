Lanazione.it - Grifone, sfida possibile. C’è da affrontare il Trestina

Leggi su Lanazione.it

Serie DRiusciranno i giocatori biancorossi, impegnati nella conquista del secondo posto e nella vittoria dei playoff ad espugnare, nell’anticipo odierno, il terreno di gioco dello stadio "Lorenzo Casini" di? Una domanda alla quale, in teoria, la risposta dovrebbe essere positiva vista la posizione in classifica dei bianconeri locali che si trovano al penultima posto anche se simili partite nascondono sempre delle insidie. Il Grosseto, però, che non è in silenzio stampa, non deve sottovalutare l’impegno ed è chiamato a dare continuità al successo ottenuto contro il Figline e mister Consonni può contare sul recupero di alcuni titolari: soltanto Riccobono e Benucci sono ancora indisponibili. Questi i convocati dal tecnico biancorosso: Addiego Mobilio, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Cretella, Di Meglio, Dierna, Grasso, Guerrini, Lampret, Macchi, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi, Shenaj.