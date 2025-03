Cataniatoday.it - Gravina, via ai lavori per l'installazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Leggi su Cataniatoday.it

Inizieranno a beve, a, idi messa in sicurezza nelle vie Gramsci ed Etnea attraverso il posizionamento di, ed in via del Carabiniere attraverso la collocazione di dissuasori di velocità. E' quanto reso noto dal sindaco di, Massimiliano.