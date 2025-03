Lanazione.it - Grande successo per l'incontro di Luigi Garlando con gli studenti della scuola Cesalpino

Arezzo, 1 marzo 2025 –è una delle firme più noteGazzetta dello sport e un affermato scrittore per ragazzi. La serie Gol! con le mitiche Cipolline protagoniste di tante partite e avventure, ha appassionato migliaia di ragazzi, così come Per questo mi chiamo Giovanni, il raccontovita di Giovanni Falcone pensato per gli adolescenti e letto in tutte le scuole italiane. Venerdì 28 febbraio 2025è stato graditissimo ospite dell’I.C.di Arezzo per un attesissimocon glidelle classi seconde e terzemedia. 62 anni, milanese,ama il calcio da quand’era ragazzo. Nella tavernacasa dove abita con la moglie e la figlia, conserva una sessantina di versioniDivina Commedia in altrettante lingue.