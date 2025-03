361magazine.com - Grande Fratello, Jessica rivela delle confessioni di Lorenzo: “lui l’ha messo in piazza”

Leggi su 361magazine.com

Morlacchidei dettagli sue Shaila: ecco cosa ha raccontato, la gelosia di Shaila Gatta nei confronti di Chiara ha portato ad un’accesa discussione con. La ballerina però anche in diretta ha negato svelando un’altra versione dei fatti: “Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così“.Leggi anche, un concorrente rischia: non arriverà in finale? L’indiscrezione Ecco cosa è emersoStando a quanto riporta Biccy.it Stefania Orlando chiacchierata con MariaVittoria eha detto: “Ma a parte che ora dicono che non stanno più insieme, ma poi sono sempre lì a parlare. Poi c’è questo segreto, ma poi alla fine qual è?“.