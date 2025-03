361magazine.com - Grande Fratello, cos’è accaduto in gita tra due gieffine: la confessione

, lafuori dalla Casa per Helena Prestes è finita male:durante la giornata speciale, ieri pomeriggio, i concorrenti della nuova edizione sono usciti dalla porta rossa per viversi un intenso pomeriggio speciale in totale relax lontani dalle telecamere.Leggi anche, Jessica rivela delle confessioni di Lorenzo: “lui l’ha messo in piazza”ai coinquilini fuori dalla Casa lontani dalle telecamereMancano pochi giorni per il gran finale e nel frattempo solo Lorenzo e Jessica sono riuscita a conquistarsi un posto tra i finalisti. Tanti coinquilini ancora lottano per poter aggiudicarsi un posto e tra Shaila ed Helena non mancano frecciatine e discussioni. Ieri pomeriggio, stando a quanto riporta Biccy.it Helena rivolgendosi a Shaila avrebbe detto: “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima“.