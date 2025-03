Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi sarà la terza finalista: i pronostici

News tv. “”, chila: i– La finale delè sempre più vicina. Come annunciato da Alfonso Signorini l’ultima puntata ciil 31 marzo 2025. E nella giornata di ieri si è scoperto chi potrebbe essere ladel programma in onda su Canale 5. Una gieffina starebbe per raggiungere Lorenzo e Jessica. ( dopo le foto) Il sondaggio di Forum Freesullanon sembra lasciare alcun dubbio. Difatti, c’è una concorrente che staccherebbe nettamente tutti i suoi avversari. Il sondaggio premia Helena, che diventerebbedel GF grazie al 43% dei voti. In seconda posizione il suo fidanzato Javier, fermo però al 14%, ma che ha ormai superato allaShaila,in graduatoria con l’8%.