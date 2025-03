Secoloditalia.it - Governo ok sul rilancio dell’atomo, Tabarella (Nomisma): “Sì al nucleare. Serve diversificare”

Al termine del consiglio dei ministri che ha stanziato 3 miliardi contro il «caro bollette» il premier Meloni ha dato un’altra notizia sostanziale: «ilha approvato un importante provvedimento per garantire energia pulita, sicura, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo, ovviamente, dell’energia». È il rispetto di una promessa fatta nella campagna elettorale dell’estate 2022: «Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso alpulito e sicuro». Il primo snodo è arrivato in Cdm, il primo passo ufficiale a cui plaude il presidente diEnergia, Davidintervistato da Pietro Senaldi.Tabarelli: “Sì ae fossili”«Ci sarà un futuro senza più problemi di approvvigionamento e di rincari, quando saremo in grado di ricreare l’energia solare, mediante fusione dell’idrogeno, ma non accadrà domani», ragiona il presidente della società di ricerca in campo energetico e ambientale, il cui obiettivo è capire e anticipare le dinamiche di fondo dei mercati e dell’industria.