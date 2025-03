Ilgiorno.it - Gorgonzola, ciclabile chiusa: "Dev’essere messa in sicurezza". Via ai lavori sul tracciato salvavita

Tempo e intemperie hanno danneggiato le staccionate lignee di protezione, al via un giro di manutenzione "di" sullalungo la provinciale frae Melzo. Nel 2019, al momento del vernissage dopo un lungo cantiere, era stata intitolata alla memoria di Alessandro De Nicola, 21 anni soltanto, investito e ucciso cinque anni prima mentre pedalava proprio lungo quella strada. L’intervento è impegnativo: rimozione e sostituzione di circa 130 pali, travi, travetti e cilindri, più un nuovo tratto di protezione e altre opere manutentive, sempre in chiave. La, che congiunge la via Parini acon l’incrocio cosiddetto delle Quattro Strade in territorio di Melzo, sarà "al traffico" sino ai primi di aprile. Intervento importante su una infrastruttura, come si diceva, di grande rilevanza.