Golf, Naidoo e Canter si spartiscono la vetta del South African Open Championship. Pavan rimane agganciato

In Sudafrica, al Durban Country Club, si è concluso da poco il terzo giro del. Dopo due giorni di sospensione per oscuritá, derivante dal ritardo con cui sono scesi in campo giovedì per le piogge torrenziali di mercoledì notte, durante il sabato il gioco è ritornato alla normalità.Dopo 54 buche si attestano in cima alla classifica Dylan, 27enne sudo e Laurie, britannico di 35 anni. I dueisti si stanno spartendo laa -14 con appena un colpo di vantaggio sul secondo, l’inglese Marco Penge a -13. Dietro, invece, un gruppetto composto da treisti, insegue a -12: tra loro Darren Fichardt, Branden Grace e un amateur, Christiaan Maas.Andrea, in grande spolvero dopo due giorni, oggi ha tirato leggermente il freno ma si attesta comunque nella parte alta della classifica in T7 a -11.