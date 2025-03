Internews24.com - Gol Dimarco, punizione magnifica dell’esterno nerazzurro! Inter in vantaggio al Maradona – VIDEO

di RedazioneGolinal. Le immagini della reteSi è sbloccata la sfida deltra Napoli, e lo ha fatto in una maniera spettacolare, grazie ad una fantasticadi Federico, che disegna una parabola imprendibile per Meret e porta i nerazzurri in. Squadra di Inzaghi che è partita abbastanza in difficoltà, data anche dal ritmo alto dei padroni di casa, ma con questa prodezza, mette nella sua direzione una partita che sarebbe fondamentale vincere.?? GOAL:?? Napoli 0-1What a brilliant freekickpic.twitter.com/8JqBmBXpMV— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 1, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 22? GOOOOL DELL'! – Una magia, una pennellata d'artista:calcia lae la spedisce all'incrocio dei pali con un mancino imparabile per Meret!