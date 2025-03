Internews24.com - Gol Billing, il Napoli trova il pari nel finale, Inter beffata – VIDEO

di RedazioneGol, ililnel. Le immagini della reteCambia ancora il risultato allo stadio Maradona, con ildi Antonio Conte cheun pareggio voluto e cercato per gran parte del secondo tempo, grazie ad un gol di, entrato da poco. I campani, dopo una ripresa all’arrembaggio, complice anche qualche imprecisione tattica dei nerazzurri,no un pareggio meritato che potrebbe cambiare le sorti del campionato.?? GOAL:??1-1pic.twitter.com/ALIEMLtB0U— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 1, 2025 Ecco le immagini e il racconto del gol? 87? GOL DEL– Lobotka si infila in area,che calcia a botta sicura, Martinez si oppone con un grandevento con i piedi, ma la palla resta a disposizione del centrocampista che ribadisce in rete a porta sguarnita.