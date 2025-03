Ilrestodelcarlino.it - Godo-San Zaccaria conta moltissimo. Girone G, lotta a tre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la solita incognita del maltempo incombente, torna in campo la Terza Categoria ravennate. NelA ha preso il largo il San: i 6 punti di vantaggio, tuttavia, sono messi a dura prova dallo scontro diretto di oggi al ’Comunale’ dicon l’immediata inseguitrice: sarà anche la sfida tra i due migliori bomber del, Diop (16 gol) per i padroni di casa e Nicola Montanari Gatti (13 gol, nella foto) per gli ospiti. I rossoblù, inoltre, hanno già riposato: dunque vincendo si porterebbero alla distanza giusta per un potenziale aggancio futuro. Alla finestra Camerlona e Marradese, che inseguono le due big da vicino: la prima è ospite del Wild Bagnara, la seconda affronta in casa il Mordano Bubano. NelB sono in tre a contendersi la vittoria, tutte con 44 punti. La Real Voltanese, l’unica ad aver già riposato, ospita Ulisse&Penelope, la Giovanili Santerno se la vedrà con lo Sporting Castel Guelfo mentre il Lugo farà visita al Bisanzio.