Gli obiettivi Asensio danno la vittoria della Coppa d’Inghilterra Villans con il secondo doppio in sei giorni

2025-03-01 02:08:00 Ecco quanto riportato poco fa:Ildi Marcoin seiha mandato l’Aston Villa ai quarti di finaleFA Cup per la prima volta in 10 anni e ha concluso la corsa di Cardiff City del club di campionato nella competizione di questa stagione.Il centrocampistasi è combinato con il collega prestito di gennaio che firma Marcus Rashford in modo familiare per sparare l’apri di 68 minuti dall’interno dell’area di rigore come parte di unadominante per la squadraPremier League.L’attaccante del Manchester United Rashford aveva fissato entrambi i gol dinellaper il ritorno per 2-1 di Villa sul Chelsea in Premier League sabato scorso.Il centrocampista di Paris St-Germain è rimasto nel suoda Ollie Watkins Cross 10 minuti dal tempo mentre Villa ha esteso la loro corsa imbattuta in casa a 15 partite in tutte le competizioni.