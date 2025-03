Gli insulti dello scrittore Roberto Saviano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono letteralmente disgustato dal comportamento irriverente, dai continuidel celebre. Probabilmente prosegue nel suo atteggiamento sapendo che, come si è già verificato, non andrà incontro a severe sanzioni come invece incorrerebbe qualsiasi altro!! La critica è lecita, ma con termini corretti senza sfociare in. Se le nostre istituzioni non lo gratificano, può tranquillamente cambiare aria, così la scorta che lo assiste, potrà svolgere mansioni più consone al loro ruolo. Giampaolo Corsini