Gli ha detto cosa fare Grande Fratello Lorenzo di nuovo vicino a Shaila | tutti contro il modello

Da qualche giorno ormai sembra essere ufficialmente finita la storia nata altraGatta eSpolverato. I due hanno iniziato una relazione circa cinque mesi fa ormai, subito dopo la trasferta al reality spagnolo. Cinque mesi di alti e bassi, momenti di crisi e forti liti. Le ultime, però, pare li abbiano portati a un punto di non ritorno, spingendo addirittura la ballerina a prendere la decisione di lasciare il.Durante la diretta di giovedì scorso Alfonso Signorini ha infatti chiesto adiuna scelta: correre daoppure tornare in salone da sola. E a sorpresa non ha raggiunto il fidanzato, mettendo così un punto alla loro relazione.si èd’accordo con lei: la situazione era arrivata al limite.Leggi anche: “Sto male, portami in confessionale”.