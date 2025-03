Sport.quotidiano.net - Gli avversari Il tecnico Stroppa è consapevole delle difficoltà che la sua squadra incontrerà sotto le Apuane. "Sono tignosi e giocano un buon calcio»

Ildella Cremonese Giovanni(nella foto) si è soffermato ieri in conferenza stampa su quelle che potranno essere le insidie che la suatroverà a Carrara. "Innanzitutto tecniche perché la Carrarese è unatignosa che sa fare e sa lavorare. Ha giocatori che agonisticamente ti mettono inperché fanno la lotta. Oltre a questo c’è di più perchéanche unmolto verticali e molto fisici in avanti. L’altro aspetto da considerare è il campo. Bisognerà abituarsi a quelle che per così direle insidie del campo in erba sintetica a cui noi non siamo abituati. E’ comunque un campo grande, sul quale ci si può giocare, e vedremo cosa accadrà domani". Alla domanda se crede di trovarsi una Carrarese che aspetti per poi colpire in contropiede ildei grigiorossi ha risposto: "Può succedere di tutto.