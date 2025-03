Sport.quotidiano.net - Gli anticipi. Uno-due Alcione nel giro di tre minuti, il Lumezzane riprende la Giana nel recupero

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due glinelne A di Serie C. Il derby lombardo trasi chiude in parità: al vantaggio di Stuckler risponde nel finale Tenkorang. Un punticino che favorisce l’, tornato a vincere contro la Clodiense (2-0 firmato Samele e Bonaiti) dopo sei giornate fruttate solo due punti. Gli orange ritrovano la zona playoff agganciando proprio la, mentre i bresciani ne restano ancora fuori. A Gorgonzola gara equilibrata fino alla sventola di Nichetti deviata sulla traversa da Stuckler. La gara si accende nella ripresa: Pinto imbuca e ancora Stuckler spedisce la palla all’incrocio (4’). Bis solo sfiorato poco dopo, quando il colpo da fuori area di Marotta innesca un batti e ribatti che né Stuckler, né Caferri riescono a risolvere. Nel finale, però, la squadra di Franzini, a secco di successi da cinque giornate, si fa sotto: pareggio sfiorato da Monachello che a tu per tu col portiere mette a lato, complice l’intervento di De Maria.