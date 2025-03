Ilfoglio.it - Gli allenatori non contano, gli allenatori contano. Ah ecco!

Leggi su Ilfoglio.it

Lo ammetto, soffro di dissonanza cognitiva. Dico una cosa e ne penso un’altra, e viceversa. Succederà anche in questo articolo che leggerete: scriverò una teoria, sostenendola con robuste (forse) argomentazioni, confutandola poi con una teoria contraria, supportata da briciole di pensiero. In sostanza non sarò coerente, quindi siete avvertiti. Ora occupiamoci delle cose, direbbe Crozza/Della Valle. Thiago Motta e Sérgio Conceição sono pesantemente nel mirino della critica. Non ottengono risultati e giocano male, il loro futuro è a rischio (anche se, andiamoci piano con il futuro delle persone). Siamo sicuri che prendersela sempre con l’allenatore sia la strada giusta? Non era successo la stessa cosa con Allegri e Pioli, e perfino con lo stesso predecessore di Sérgio Conceição, Paulo Fonseca, a sua volta accolto da scetticismo preventivo? A me viene il sospetto che si stia esagerando con il peso che diamo agli