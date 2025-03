Ilrestodelcarlino.it - Giulia Galiotto uccisa, genitori tassati: “Il ricorso? Una battaglia di principio”

Modena, 1 marzo 2025 – Dalle interrogazioni parlamentari al: il casonon è certo chiuso né la polemica si è esaurita. “A inizio febbraio, non avendo avuto risposta, abbiamo ripresentato ilcontro la seconda notifica della cartella esattoriale. In questo modo sono stati bloccati i termini di pagamento” puntualizza la madre Giovanna Ferrari. Ma il punto, fa presente, non è la cifra in sè quanto unadi. “Quello che a noi interessa è creare un precedente. Far si che queste situazioni vengano a galla perché tante persone, per problemi economici, rinunciano alle loro battaglie, ai loro diritti”. Giovanna Ferrari, mamma di, la 30enne di Sassuolo ammazzata a colpi di pietra dal marito nel 2009 torna sulla ricezione della tassa, quegli oltre seimila euro di imposte relative alla registrazione dell’ordinanza del giudice civile.