Lanazione.it - Giostre e Quintane

Leggi su Lanazione.it

FOLIGNO Il folignate Umberto Colavita, tecnico istruttore di terzo livello, è stato nominato al vertice del Comitato nazionale. L’organismo è composto da tre qualificati ed esperti della disciplina e si occuperà delle manifestazioni storiche, eventi e tappe di campionato dove i cavalieri e amazzoni si cimentano indi abilità nel centrare dei bersagli con l’utilizzo di lance, come in uso in molte manifestazioni e rievocazioni storiche che si svolgono in tutta Italia. Oltre a Colavita, nel Comitato ci sono Massimo Massetti di Ascoli Piceno e Roberto Parnetti di Arezzo. Colavita vanta collaborazioni con la Quintana di Foligno e Ascoli Piceno dove, dallo scorso anno, è direttore del Corso di formazioni e perfezionamento per cavalieri di eventi storici. Con lui si sono formati oltre 100 cavalieri ed amazzoni tra cui alcuni tra i più blasonati inquali Massimo Gubbini, Mattia Zannori, Tommaso Finestra, Lorenzo Paci, Daniele Scarponi, Pierluigi Chicchini e Luca Innocenzi.