Giornata mondiale dell'udito, 15 tecnici audiometristi iscritti all'Albo provinciale

Lunedì 3 marzo ricorre la- World Hearing Day, istituita dall’Oms per sottolineare l’importanza e le possibili conseguenze dei problemi uditivi, soprattutto se non riconosciuti, diagnosticati e, quindi, adeguatamente trattati. Un’occasione importante per mettere in risalto anche l’attività dei. Nelle due province di Forlì-Cesena e Rimini, glisono una quindicina, molti dei quali impiegati all’interno di strutture sanitarie dell’Ausl Romagna. La presidente è Monica Dalpozzo, che lavora negli ambulatori di otorinolaringoiatria dell’Ospedale Morgagni di Forlì.