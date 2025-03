Danielebartocciblog.it - Giornata Mondiale del Tennis (4 marzo 2025): come sfatare i falsi miti

Leggi su Danielebartocciblog.it

Si avvicina sempre di più ladel. In occasione della ‘celebre’del 4– pensata per celebrare al meglio i valori fondamentali che tale disciplina raffigura (dall’inclusione al rispetto reciproco passando per lo spirito di squadra), Aspria Harbour Club – oasi di sport e relax in zona San Siro e club die padel più esclusivo della città – ha coinvolto Salvatore Praino. Stiamo parlando di un exta professionista e uno dei maestri diin forza. Il tutto al fine di diffondere consigli utili per chi si approccia per la prima volta a questa pratica sportiva, sfatando i. Quei cosiddettiche da sempre caratterizzano lo sport di racchetta per eccellenza.DEL: LA SINCRONIA TRA CORPO E MENTEIlè versatile.