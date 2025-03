Lanazione.it - Giornata mondiale del complimento, quelli più usati in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 marzo 2025 - Il dialetto toscano è quello che più di ogni altro ha dato fondamenta alla lingua italiana. Dante, Petrarca e Boccaccio, come a Machiavelli, Guicciardini e molti altri letterati, nel tempo, contribuirono con le loro opere a conferire ai dialetti toscani la dignità di lingua letteraria d’Italia. Ci sono caratteristiche del dialetto toscano, e non solo, da riscoprire oggi, 1 marzo,del. Uno tra gli “elogi” più comuni, ripetuti e diffusi inè “ganzo”, appellativo che si riferisce a qualcuno (o a qualcosa) capace di stupire o attirare consenso e favore. Questo aggettivo ha però anche un diverso risvolto, e può indicare l’amante come l’innamorato. In occasione delladi oggi, HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, e Babbel, l’app che promuove la comprensione reciproca attraverso le lingue, hanno selezionato alcune delle espressioni gastronomiche più curiose, provenienti da diverse culture e utilizzate per complimentarsi con qualcuno, individuando inoltre alcuni pratici consigli per stupire i propri cari ed esprimere loro gratitudine attraverso la cucina.