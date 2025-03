Velvetgossip.it - Giorgia sorprende tutti: anticipazioni sulla puntata di Amici del 2 marzo 2025

Domenica 2, alle 14 circa, Canale 5 trasmetterà la ventunesimadi “24”, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. La registrazione dellasi è svolta nella giornata di oggi, 27 febbraio, riservando diverse sorprese per gli appassionati del programma. In questa occasione, gli allievi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con illustri ospiti, tra cui l’amatissima cantante, che ha ricoperto il ruolo di giudice, e le due realtà musicali emergenti, i ComaCose e Francesca Michielin.Un ritorno da grande artista:, una delle voci più potenti e riconosciute della musica italiana, è tornata ad “” non solo come artista, ma anche come giudice. La sua esperienza e il suo carisma sono stati una grande aggiunta alla, regalando agli allievi consigli preziosi e spunti per migliorare le loro performance.