Sololaroma.it - Gioco, coraggio e un super Nico Paz, Como si batte Fabregas? Il piano della Roma

Leggi su Sololaroma.it

La stagione correnteinsegna, ancora una volta, come il ritmo delle cose, per rimanere sulla scia di Sanremo e citare il buon Rkomi, cambi repentinamente, in vortici di positività e negatività in alternanza continua. All’arrivo di Ranieri l’upensiero era evitare la retrocessione, giunta a soli 3 punti di distanza dopo i ko con Napoli e Atalanta, ma tre mesi più tardi i giallorossi sono a sole 4 lunghezze di distanza dal Bologna 6° in classifica, in una lotta per l’Europa prima nemmeno nominabile.Subito i primi segnali con Sir Claudio, fra Tottenham, Lecce e Braga, fino al kosvolta, quel 2-0 al Senigallia diche mise in mostra tutte le fragilità latenti di una squadra che stava provando a reagire, ma che aveva insita in se ancora quella paura di chi non aveva costruito basi solide a cui poggiarsi.