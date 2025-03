Anticipazionitv.it - Gigi D’Alessio racconta di quando ha rischiato la vita con suo figlio Luca

Leggi su Anticipazionitv.it

Durante la recente puntata di The Voice Senior, il cantautoreha condiviso un toccante ricordo legato allo tsunami del 2004. In quell’occasione, si trovava alle Maldive con i figli e ha vissuto in prima persona la devastazione causata dal disastro naturale. “In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente. Fu terribile”, ha dichiarato.La tragedia dello tsunami del 2004Il 26 dicembre 2004, un terremoto di magnitudo 9.1 al largo della costa nord-occidentale di Sumatra scatenò uno tsunami devastante. Le onde, alte fino a 30 metri, colpirono diverse regioni del Sud-Est asiatico, causando circa 230.000 vittime.La testimonianza diIn vacanza a Soneva Fushi, nelle Maldive,si trovò improvvisamente di fronte alla furia della natura.