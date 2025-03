Isaechia.it - Gigi D’Alessio a The Voice senior parla del tragico episodio del passato col figlio LDA: “Terribile, ti senti inutile”

È andata in onda ieri sera la seconda puntata di The, il talent show in onda su Rai Uno con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione dei giudici, Clementino, Arisa e Loredana Bertè.Proprio il cantautore napoletano è stato protagonista di un momento molto intenso durante il racconto di vita di uno dei protagonisti in gara, Gianni Petrillo. L’uomo, che ha emozionato tutti i giudici con la sua interpretazione di (Everything I Do) I Do It for You di Bryan Adams, hato della sua professione di vigile del fuoco, confessando di aver perso molti colleghi durante ilincidente di Linate avvenuto nel 2001.Visibilmente emozionato,ha voluto condividere unche ha visto coinvolti lui e suo, l’ex allievo di Amici, LDA. I due si trovavano alle Maldive durante il devastante tsunami del 26 dicembre 2004.