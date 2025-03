Biccy.it - Gigi D’Alessio a The Voice Senior: il tragico racconto che coinvolge LDA

Leggi su Biccy.it

Durante la puntata delle Blind Audition di Thedi ieri sera,è rimasto profondamente colpito dalla storia di Gianni Petrillo, un ex vigile del fuoco che ha prestato servizio anche durante ilincidente di Linate nel 2001. L’uomo ha raccontato di aver assistito alla perdita di diversi colleghi sul posto di lavoro. Salito sul palco, ha emozionato tutti con la sua interpretazione di (Everything I Do) I Do It for You di Bryan Adams. Tutti i giudici si sono girati per lui, ma alla fine il 65enne ha scelto di entrare nella squadra di Loredana Bertè.Prima che Petrillo lasciasse il palco, però,ha condiviso un episodio legato a lui e al figlio LDA, ndr, avvenuto nel dicembre 2004. “Mi sono ritrovato in una situazione drammatica, nel momento meno opportuno.