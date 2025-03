Fanpage.it - Gigi D’Alessio a C’è Posta per te, il regalo per Pina che si commuove: “Da sola sei stata una famiglia intera”

Leggi su Fanpage.it

D'Alessio è ospite dell'ultima puntata di C'èper te, in onda sabato 1 marzo. A chiamare il cantante in studio sono i fratelli Giuseppe, Maria, Pietro e Emanuele per fare una sorpresa alla mamma. La donna si è commossa dopo aver ricevuto ildel cantante, che le ha detto: "Daseiunaintera".