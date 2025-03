Lanazione.it - Giammarco Sicuro inaugura le Piazze del sapere di marzo

Arezzo, 12025 –ledeldiA pochi giorni dall'uscita del suo ultimo libro “In viaggio con Isa”, l'inviato speciale esteri presenterà la sua opera per ragazzi domenica 9alle 17,30 alla pieve di San Giovanni Battista Saràad aprire le piazza deldi, rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo libro, “In viaggio con Isa. Un'alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia” (Mondadori), l'inviato speciale esteri presenterà la sua opera dedicata ai ragazzi domenica 9alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista.