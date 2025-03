Dilei.it - GF, la confessione di Lorenzo: il segreto condiviso con Jessica. E c’entra Shaila

Leggi su Dilei.it

La storia traSpolverato eGatta si trasforma ancora una volta in un copione da soap opera, o forse queste sono le ultime micce che ci regala il GF. Mercoledì scorso, un litigio infuocato ha spalancato il vaso di Pandora, mettendo in piazza dettagli privati che hanno subito acceso il chiacchiericcio.Stando alle indiscrezioni, il modello milanese avrebbe puntato il dito contro, accusandola di rodere per certe sue attenzioni rivolte agli amici. Manon ci sta e ribatte: “Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così”. Ma c’è un, e ancora non si conosce. Ma esaminiamo per bene i fatti.Le ipotesi sul mistero che avvolge la coppiaIl polverone sollevato dal litigio non si è ancora posato, anzi.