Germania durissima condanna a Trump | È iniziata una nuova era di infamia

La clamorosa lite tra Donalde Volodymyr Zelensky durante l’incontro alla Casa Bianca ha suscitato reazioni indignate in. Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha dichiarato che l’episodio segna l’inizio di “unaera di“. Durante un intervento televisivo, Baerbock ha definito l’incontro tra i due leader alla Casa Bianca un “brutto sogno”, sottolineando la delicatezza della situazione.Steinmeier: “Mi ha tolto il fiato”Ancora più duro è stato il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha criticato apertamenteper il trattamento riservato al presidente ucraino. Con toni insolitamente sbilanciati per un rappresentante dei massimi vertici istituzionali. “La diplomazia fallisce quando i partner negoziali vengono umiliati di fronte al mondo intero“, ha dichiarato Steinmeier all’agenzia di stampa Dpa mentre era in volo verso l’Uruguay.