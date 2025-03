Lettera43.it - Gene Hackman, secondo la polizia l’attore sarebbe morto il 17 febbraio

Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di, della moglie Betsy Arakawa e del loro cane. Il corpo delè stato scoperto il 26nella sua residenza a Santa Fe, mail pacemaker che indossava, il decesso risalirebbe al 17, oltre una settimana prima. Lasta cercando di ricostruire le ultime ore della coppia e ha confermato che, oltre ai due coniugi, è stato ritrovatoanche un cane dentro l’armadio del bagno, mentre altri due pastori tedeschi sono sopravvissuti. Lo sceriffo della contea ha riferito in conferenza stampa che il pacemaker diè stato esaminato subito dopo il ritrovamento dei corpi per cercare di chiarire la tempistica degli eventi.«caduto improvisamente» in un corridoio vicino alla cucinaIl medico legale di Santa Fe ha comunicato che il primo esame autoptico sui corpi dele della moglie non ha evidenziato segni di traumi esterni.