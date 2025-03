Tvzap.it - Gene Hackman, scoperta la data della morte: le ipotesi sulle cause

Ladimoglie Betsy Arakawa è ancora avvolta nel mistero. Il corpo dell'attore e quellocompagna sono stati ritrovati lo scorso mercoledì, 26 febbraio, in casa loro. La donna era riversa sul pavimento del bagno. Nella stessa stanza è stato trovato morto uno dei cani (un pastore tedesco) di proprietàcoppia, mentre altri due cani sono stati trovati vivi e in buone condizioni., invece, è stato trovato seduto in una sorta di ripostiglio-spogliatoio vicino alla cucina, seduto su una poltrona. Cos'è successo alla coppia? Le indagini al momento hanno portato alladimoglie. A quando risale? (Continua dopo le foto)Quando è mortoSul corpo di Betsy Arakawa sono stati riscontrati segni di mummificazione alle mani e ai piedi.