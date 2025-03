Lapresse.it - Gene Hackman morto probabilmente il 17 febbraio

Leggi su Lapresse.it

I risultati preliminari dell’autopsia non hanno determinato come il premio Oscare sua moglie siano morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico, ma hanno escluso che siano stati uccisi da avvelenamento da monossido di carbonio. Lo ha riferito lo sceriffo che conduce le indagini. Le condizioni dei corpi rinvenuti mercoledì indicano che le morti sono avvenute almeno diversi giorni prima e non c’erano segni di omicidio. In una conferenza stampa, lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha dichiarato che l’esame iniziale del medico legale non ha mostrato segni di monossido di carbonio, un gas incolore e inodore prodotto da elettrodomestici da cucina e altri oggetti che bruciano combustibile. Quando si raccoglie in case poco ventilate, può essere fatale. Un esame del pacemaker del premio Oscarha mostrato che ha smesso di funzionare il 17, il che significa che potrebbe esserenove giorni prima del ritrovamento del suo corpo e quello della moglie, Bets Arakawa.