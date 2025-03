Quotidiano.net - Gene Hackman, il pacemaker svela la vera data della morte: il 17 febbraio

Los Angeles, 1 marzo 2025 – Non c'è ancora alcuna certezza sulle causedin emoglie Betsy Arakawa, ma grazie aldell'attore è stato almeno possibile ricostruire quando sia avvenuto il decesso del divo. Il dispositivo elettronico ha smesso di funzionare il 17, quindi più di una settimana prima che il corpo venisse rinvenuto nella villa di Santa Fe in Nuovo Messico. Ilsembra essere il primo indizio importante per determinare la causa e le modalitàsospetta" come è stata finora classificata dalla polizia, che continua a battere ogni possibile pista sebbene sembra essere nuovamente sfumata l'ipotesi di avvelenamento per una fuga di gas. Dai testpolizia, infatti, è emerso che entrambi i corpi sono negativi al monossido di carbonio.