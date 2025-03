Ilgiorno.it - Gene Gnocchi compie 70 anni: l'attore-avvocato con alle spalle una carriera da calciatore e il crocevia dello Zelig di Milano

, 1 marzo 2025 –70e festeggia con uno spettacolo in scena stasera a Dalmine (Bergamo). L’e presentatore sarà protagonistashow “Sconcerto Rock”, in scena al Teatro Civicoù. Una serata speciale, quella bergamasca, dal momento che proprio oggi, l’artista spegne 70 candeline., all’anagrafe Eugenio Ghiozzi, è nato a Fidenza (in provincia di Parma) l’1 marzo 1955. La scelta del nome d’arte con cui è noto e amato dal pubblico arriva dal nome dell’azienda alimentare fondata dalla madre (Fratelli, per l’appunto). Il passato daLaureato in Giurisprudenza all’Università di Parma,ha iniziato la suacome, anche se la passione per la musica e l’arte sono sempre stati presenti nella sua vita.