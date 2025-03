Bergamonews.it - Gene Gnocchi, Carnevale, Aladin, castelli aperti e teatro dialettale: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo con protagonistasabato a Dalmine, l’incontro con Alessandro Vanoli ad Almenno San Bartolomeo, “”, il musical di Stefano D’Orazio a Lovere, tante sfilate e feste di, commedie dialettali e spettacoli per famiglie.Da annotare, inoltre, la giornata dei, palazzi e borghi medievali, il concerto di Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes, al cine-Gavazzeni di Seriate, Teo e le veline grasse al Druso di Ranica e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 1 e domenica 2 marzo.ALMENNO SAN BARTOLOMEO– “L’idea di Occidente”, ad Almenno incontro con Alessandro VanoliBERBENNO– Torna “La Mascherada De Berben”BOTTANUCO– “Cartoon mania”,a Cerro di BottanucoBRIGNANO GERA D’ADDA– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliCALCIO– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliCALUSCO D’ADDA– Festa in maschera, sfilata e il rogo della vecchia: ilCaluscheseCAVERNAGO– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliCAZZANO SANT’ANDREA– A Cazzano Sant’Andrea proiezione di “Wall-E”– Festa dia Cazzano Sant’AndreaCHIGNOLO D’ISOLA– Nuova commediaa Chignolo d’IsolaCLUSONE–a Clusone: il programma dell’edizione 2025– Nuova visita a “I Grandi Classici” di ClusoneCOLOGNO AL SERIO–a Cologno al SerioCOVO– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliDALMINE– “Sconcerto Rock”, a Dalmine in scena& Band–interparrocchiale a DalmineFINO DEL MONTE– A Fino del Monte la mostra “Arte donna”GORLE– A Gorle in scena “Biancaneve e i 77 nani”GRUMELLO DEL MONTE– Festa dia Grumello del MonteLEFFE– Apertura del Museo del Tessile a LeffeLOVERE– “”, a Lovere il musical di Stefano D’OrazioMARTINENGO– A Martinengo presentazione del libro “Il paese delle aie”, di Mimma ForlaniMISANO GERA D’ADDA– Giornata di festa e divertimento con “Misano Carnaval”MONASTEROLO DEL CASTELLO– A Monasterolo tanto divertimento con “Ildi maghi e streghe”MOZZANICA–a Mozzanica: il programma dell’edizione 2025OLTRE IL COLLE– Mercatini, carri e gruppi in maschera: torna “& Oltre”PAGAZZANO– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliPARRE– Apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParrePEDRENGO– Sfilata dia PedrengoPONTIDA– “Mercatino dell’Agricoltore in Cantina” a PontidaPUMENENGO– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliRANICA– Al Druso party dicon Teo e Le Veline GrasseROGNO– Sfilata dia RognoROMANO DI LOMBARDIA– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliSAN GIOVANNI BIANCO– Festa dia San Giovanni BiancoSCANZOROSCIATE– Torneo dial Beach Village di ScanzorosciateSERIATE– Al Gavazzeni concerto di Rick Wakeman, storico tastierista degli YesSOLTO COLLINA– “in Collina”, il programma dell’edizione 2025SOLZA– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliTREVIGLIO– “Mercato della Terra” a Treviglio–per ragazzi: a Treviglio in scena “Salto”– Al via le Giornate dei, palazzi e borghi medievaliVAL BREMBILLA– Spettacoli e laboratori:a Val BrembillaVILLA DI SERIO– Festa dia Villa di SerioVILLONGO– A Villongo la commedia“O’ sognat ol Donizèt”ZOGNO–zognese: il programma dell’edizione 2025