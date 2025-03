Lanazione.it - Geal, l’amarezza della Lega ”Ma la battaglia non si ferma“

"Il Pd ha ancora una volta tradito Lucca, ma non ci arrendiamo": dallaarriva un messaggio perentorio sulla vicenda del voto contrario (ma favorevole in commissione) del Pd regionale che ha bocciato la proposta di prorogaconcessione idrica di. Il punto è stato fatto ieri nella sede lucchesedal consigliere regionale Massimiliano Baldini (primo firmatarioproposta di legge), del segretario provinciale Riccardo Cavirani, da quello comunale Salvadore Bartolomei, insieme ai consiglieri comunali Massimo Fagnani e Armando Pasquinelli e all’assessore Giovanni Minniti. In sala, anche il presidente diPaolo Buchignani. Tantaper l’epilogo del voto che avrebbe messo in sicurezza l’azienda lucchese per altri due anni in attesa di un riordino degli ambiti idrici.