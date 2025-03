Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lo scudetto dei conti”

Leggi su Napolipiu.com

: “Lodei”">MILANO – Napoli e Inter si giocano losul campo, ma la sfida tra i due club è altrettanto accesa a livello economico e gestionale. Come evidenziato da Lanell’analisi di Marco Iaria, le due squadre seguono strategie finanziarie opposte: il Napoli ha investito di più sul mercato, mentre l’Inter ha puntato sugli ingaggi elevati per mantenere un organico di alto livello.Il confronto sugli investimentiNegli ultimi tre anni, il club di De Laurentiis ha movimentato il doppio dei nerazzurri sul mercato: 350 milioni contro 168.2022-23: Il Napoli campione d’Italia ha speso 116 milioni, puntando su Raspadori (32), Kim (22), Olivera (17), Anguissa (16), Simeone (12) e Kvaratskhelia (11,5). L’Inter, invece, si è fermata a 29 milioni, con Asllani (14,5), Thuram (8, per il costo dell’intermediazione) e Acerbi (4).