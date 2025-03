Juventusnews24.com - Gatti Juve: il centrale vuole rinnovare, ma la società potrebbe prendere in esame una cessione. Decisivo un fattore!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: il difensore vorrebbe rinforzare il legame con i bianconeri, ma lavaluta anche una. La situazioneessere sbrogliata cosìFederico, il binomio iniziato nell’estate del 2022interrompersi nel prossimo calciomercato estivo. L’ipotesi è stata paventa dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, che apre alla possibilità che il numero 4 possa partire per volere della. Il classe 1998 vorrebbe anche restare in bianconero, ma ladecidere di fare cassa con lui.Questa situazione di bilicoessere definita da Thiago Motta. Qualora il tecnico dovesse essere esonerato, allora le possibilità di restarentino aumentano. In caso contrario si consumerebbe il divorzio.Leggi suntusnews24.