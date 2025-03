Bergamonews.it - Gasperini: “Venezia squadra tosta. I giocatori hanno dato tutto, ma siamo poco precisi”

Leggi su Bergamonews.it

Gewiss Stadium. Trovare la chiave per sbloccare questa. Appare essere questo il compito di Gian Pieroper le prossime settimane di lavoro. Anche contro il, eroico nel difendere lo 0-0 finale provando anche a vincerla, all’Atalanta è mancato il gol: tante le occasioni, ma gli attaccanti nerazzurri non riescono a concretizzare.Le parole dipost Atalanta-Sulla maledizione del Gewiss – “Questo è il calcio, sono tutte partite combattute. Credo di avere davveroda rimproverare ai miei: abbiamo spinto molto, creando tante occasioni per segnare. Ilè una, ci ha impedito di avere continuità di ritmo. In casa negli ultimi due mesi abbiamo incontrato squadre contro le quali se non riesci a fare gol e passare in vantaggio incontri delle difficoltà”.