Gasperini | Tutto ha un inizio e un fine Penso che non ci saranno più ristrutturazioni

2025-02-22 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Ha parlato in una conferenza stampa nel partito precedente contro Empoli diciò che è accaduto questa settimana con il Eliminazione dei campioni, Il conflitto con lookman e il suo Futuro nell’Atalanta. L’allenatore di 67 anni ha suggerito che la relazione contrattuale con la squadra italiana è vicina a vedere la suaha un contratto fino a giugno 2026. Ma ha la sensazione che non firmerà un’estensione del contratto. “ha une una. Non ho molto tempo per dare gioie dopo l’enorme che abbiamo avuto quando abbiamo vinto l’Europa League. Vedremo alladella stagione se il contratto è soddisfatto o la relazione è tagliata prima.