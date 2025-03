Calciomercato.it - “Gasperini e Conte mai alla Juventus”: due nomi a sorpresa per il post Thiago Motta

Nuove indiscrezioni riguardanti il sempre più probabile restyling bianconero per quanto riguarda la guida tecnica: le ultimeDa una parte l’eliminazione ai play off di Champions League e la successiva uscita anticipata dCoppa Italia che stanno gettando ombre inquietanti sul progetto tecnico griffato. Dall’altra la possibilità, vincendo con l’Hellas Verona, di rosicchiare altri due punti ad Inter, Napoli ed Atalanta, portando a sei le lunghezze di distanza da Lautaro Martinez e compagni.“mai”: dueper il(LaPresse) – Calciomercato.itCon un’identità di squadra ancora tutta da trovare, Kolo Muani e compagni hanno probabilmente l’ultima chance per provare a riaprire i discorsi per le zone di vertice, con la consapevolezza che l’obiettivo minimo stagionale continua ad essere il quartoo.