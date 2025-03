Ilgiorno.it - Galvi nella tana del Busnago

Se in casa laè in grado di compiere ogni impresa, anche quella di battere la capolista, in trasferta le cose stanno messe piuttosto male. E oggi alle 18.30 aper la squadra allenata dal grande ex di giornata Alessandro Galli è un test importante in questo senso. Sconfiggere il “mal di trasferta” è il passo decisivo per un comodo approdo ai playoff; si profila però un’assenza pesante nelle fila ospiti visto che Matteo Marinò si è fermato ai box. Stesso orario per il Basket Seregno che stasera sarà impegnato a Codogno contro la Robur et Fides Somaglia. Mentre è quasi un testacoda il match delle 21 a Varedo tra il fanalino di coda e la Virtus Cermenate. C’è un interessante posticipo anche in Divisione Regionale 1 che vede interessata la Dipo Vimercate che domani alle 18 sarà di scena a Desenzano contro la Virtus.