Gallarate salta la lezione di educazione sessuale del porno attore Max Felicitas Ira degli studenti | Censura parleremo con lui fuori scuola

Non ci stanno glidell’istituto tecnico professionale Ponti diche si sono visti annullare dall’Ufficio Scolastico Regionale l’incontro disentimentale con ilEdoardo Barbares, in arte Max, organizzato aper lunedì 3 marzo. Una decisione arrivata dopo le proteste del movimento Pro Vita che aveva chiesto azioni da parte dell’ex Provveditorato. «Era previsto nella nostraun incontro con Max, ma l’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ha deciso di annullarlo a causa delle forti lamentele di una comunità, nonostante i temi trattati fossero di carattere formativo e non legati alla sua carriera – si legge in una nota diffusa dai ragazzi – Siamo statiti. E laappartiene al fascismo.