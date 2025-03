Ilrestodelcarlino.it - Galeata ’Comune cardioprotetto’

La Fraternita della Misericordia Odv ‘don Giulio Facibeni’ diha promosso un progetto per far diventare il Comune bidentino un paese cardioprotetto. Nel corso dell’assemblea convocata mercoledì prossimo alle 20.30 al Teatro Comunale ‘Carlo Zampighi’ saranno infatti consegnati defibrillatori con teca riscaldata all’amministrazione comunale e alla Pro loco di San Zeno. La Fraternita galeatese, nata nel 1973 sul solco delle Misericordie nazionali di ispirazione cristiana, opera da 52 anni nei comuni della Val Bidente, ed è diventata un punto di riferimento importante grazie all’attivismo di don Carlo Fabretti e dei cinque fondatori, tra i quali Antenore Venturi, ancora prodigo di consigli. Adesso sono una ventina i volontari e quattro i dipendenti, e diversi gli encomi ricevuti nel passato recente dall’Ausl per l’impegno evidenziato durante l’evacuazione degli ammalati all’ospedale Nefetti di S.